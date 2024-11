Universitários sem contrato de arrendamento e sem recibos. Limiar mínimo das bolsas é "demasiado baixo"

A opção para 63% dos alunos do Ensino Superior, que estão deslocados, passa por encontrar um alojamento na periferia e fazer deslocações diárias e a maioria não tem contrato de arrendamento nem recibos, revela o mais recente estudo do Edulog. O limiar para se ter bolsa de estudo também é considerado “demasiado baixo”.

Ser universitário deslocado em Lisboa ou no Porto fica caro, especialmente por causa do alojamento, que não é fácil de arranjar e quando se encontra, o negócio, muitas das vezes, é feito à margem da lei.

O Edulog, o "think tank" da Fundação Belmiro de Azevedo, alerta para as dificuldades dos estudantes ao nível sócio económico: apenas 17,8% têm acesso a bolsas de estudo, enquanto grande parte (66,5%) depende financeiramente da família.

O alojamento surge como um “dos problemas centrais com que se confrontam os estudantes deslocados”, dada a pouca oferta e os elevados custos do arrendamento, diz à Renascença Maria José Sá, do Centro de Investigação de Políticas do Ensino Superior.

A este facto soma-se a informalidade nos contratos de arrendamento. De acordo com o estudo do Edulog, 48% dos estudantes deslocados em Lisboa e no Porto dizem que não têm um contrato de arrendamento e 51% afirma que o senhorio não passa recibo.