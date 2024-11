"É mentira". Proprietários contestam denúncia de arrendamentos universitários sem contrato e sem recibo

Os proprietários desmentem as conclusões do relatório Edulog que revela que metade dos alunos do ensino superior vivem em quartos, sem um contrato de arrendamento e sem que os senhorios emitam recibos.

O estudo realizado pelo think tank da Fundação Belmiro de Azevedo para a área da Educação indica que mais de 60% dos alunos deslocados do Ensino Superior estão a procurar alojamento nas periferias das grandes cidades, por causa do elevado valor das rendas.

Em declarações à Renascença, a porta-voz da Associação Lisbonense de Proprietários (ALP) diz que “é mentira” que haja uma esmagadora maioria de situações de incumprimento por parte dos donos dos imóveis.

Em vez disso, Diana Ralha refere que o que existe é um “fenómeno de arrendamento paralelo, que foi uma realidade no passado, em que inquilinos que pagavam rendas de 50 euros, cobravam 300 e 400 euros por um quarto, daí não poderem emitir esses recibos e fazer esses contratos”.

Daí que a responsável da ALP lamente a forma recorrente como “os proprietários aparecem no panorama mediático como sendo os maus da fita que estão a prejudicar as novas gerações. Isso é totalmente falso, nós não somos os maus da fita”.

‘Chico-espertismo’ para fugir aos impostos

Diferente é a leitura do lado dos universitários. O presidente da Federação Académica do Porto fala em “chico-espertismo de tentar fugir aos impostos”.

Francisco Porto Fernandes considera que este estudo do Centro de Investigação de Políticas do Ensino Superior da Fundação Belmiro de Azevedo “reforça um dado assustador: por um lado, a segurança jurídica não existe e, por outro lado, ainda mais grave, é este chico-espertismo de tentar fugir aos impostos, e que prejudica os estudantes, porque há muitos apoios sociais ao alojamento em que é preciso fazer prova com recibo para poder usufruir”.

Na resposta, Diana Ralha reitera que não é verdade que haja situações deste género por parte dos proprietários e lembra que o pacote Mais Habitação inclui mecanismos que permitem, “tanto aos estudantes, como às famílias denunciar contratos de supostos senhorios que não sejam declarados à Autoridade Tributária, ou as situações em que não sejam passados recibos”.