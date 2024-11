Terminou mais uma Web Summit. Ainda vale a pena ou é um evento de nicho?

Parecem ser água e azeite. Quem está do lado de fora e de dentro da Web Summit aparenta não se misturar. À porta do pórtico de entrada da cimeira, há muitos que pensam como Margarida, de 22 anos: o evento “ajuda o comércio e a zona”, mas isso não chega para chamar a atenção. “Eu não sou investidora nem faço parte de uma startup, não sinto que se aplique a mim, é cada vez mais um nicho”.

Do lado de dentro, a visão é oposta. Entre as bancas de startups, da saúde às finanças, todos dizem que a aposta na Web Summit “ainda vale muito a pena”, tanto para oportunidades de “networking” como para arranjar financiamento. E nem o barulho de mais de 70 mil pessoas torna essa missão mais difícil – desde que se faça o trabalho de casa.

“É um evento para o qual tens de te preparar bem. Conversas com pessoas do mundo todo, numa velocidade muito, muito rápida. Mas, se vieres organizado, a Web Summit consegue conectar as startups, orientar investidores, criar uma conexão que ajuda o negócio das pessoas que estão a ser visitadas”, defende Felipe Augusto, da Wellwind, uma startup que se dedica ao negócio de expatriação e imigração de outras empresas.

Conexão a conexão, as empresas vão ficando cada vez mais convencidas a voltarem para o ano, “se a perceção que temos do impacto na nossa empresa não for má”. Para isto, ajuda muito o acompanhamento feito pela equipa da cimeira tecnológica no crescimento de cada empresa.