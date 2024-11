Despejos "sem dó nem piedade". Salvo algumas exceções, é “praticamente impossível”

Ricardo Leão, autarca de Loures, criou uma tempestade política ao defender o despejo "sem dó nem piedade" de inquilinos de habitações municipais que tenham participado nos distúrbios que ocorreram na Área Metropolitana de Lisboa, após a morte de Odair Moniz.

Foi um "momento menos feliz", a que Pedro Nuno Santos fechou os olhos. Mas que António Costa não deixou passar em falso: “Quando um dirigente socialista ofende gravemente os valores, a identidade e a cultura do PS, não há calculismo taticista que o possa desvalorizar.”

Tratou-se, porém, de uma tempestade vazia de sentido, tendo em conta especialistas ouvidos pela Renascença.

A lei portuguesa não contempla a possibilidade de despejar inquilinos e familiares, devido à prática de qualquer crime – salvo se o imóvel tiver sido utilizado para perpetrar o delito.

Mónica Martins, especialista em direito imobiliário da Quor Advogados, diz que é “praticamente impossível” despejar alguém em Portugal, a não ser nos cenários e acautelados no Novo Regime de Arrendamento Urbano (NRAU).

Na sua experiência profissional, a larga maioria de casos de despejo com que se cruzou estão relacionados com “rendas em atraso”. “Temos de perceber que as rendas estão extremamente elevadas em Portugal, não acompanham o salário médio. E, portanto, as pessoas acabam por não conseguir pagar”, nota.

Como as pessoas “não vão deixar de se alimentar”, deixar de pagar a renda acaba por ser a primeira escolha.

De acordo com o NRAU, um senhorio – Estado, empresa ou particular, é indiferente - pode acionar o “procedimento especial de despejo” em três cenários: 1) caso exista acordo para a cessação do contrato, mas o arrendatário não entregue o imóvel; 2) caso o senhorio, ou o arrendatário, se oponham à renovação do contrato ou decidam terminá-lo, mas o inquilino não abandone o imóvel; 3) caso exista atraso no pagamento das rendas.

No cenário particular de atraso no pagamento de rendas, o senhorio pode cessar o contrato se 1) existir um atraso igual ou superior a três meses ou 2) se, no período de um ano, houver, por mais de quatro vezes, um atraso superior a 8 dias no saldar da renda.