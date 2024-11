Uma consulta e um pouco de conversa. Unidade de saúde móvel combate isolamento no Minho

No terreno desde outubro, a unidade móvel de saúde é um projeto desenvolvido pela unidade local de saúde do Alto Minho, em parceria com a autarquia de Caminha. Percorre todas as semanas as três freguesias mais distantes da sede do concelho.

O objetivo é “aproximar a saúde da população”, resume a vereadora Sandra Fernandes. “Queremos dar mais qualidade de vida aos nossos idosos”.

Para outros assuntos, também relacionados com a saúde, há, ainda, um balcão SNS na sede das juntas de freguesia. Hugo Afonso, autarca de Dem, explica que se trata de um serviço que permite, por exemplo, “agendar consultas no centro de saúde ou pedir a renovação de receitas”.

“É uma mais-valia para as nossas freguesias que estamos distantes da vila de Caminha e não temos transporte regular de passageiros”, destaca.

E, pelo menos, até ao agendamento da próxima consulta, Maria Alzira, uma das utentes recebida pela unidade móvel de saúde do Alto Minho, vai para casa mais tranquila: “Agora vou melhor”, confessa. “É bom a gente ser vigiada, não é?”.

Para além da freguesia de Dem, as uniões de freguesias de Argas de Baixo, de Cima e São João e Gondar e Orbacém são outros dos locais que, desde outubro, recebem a visita semanal da equipa multidisciplinar da unidade de saúde de Viana do Castelo.