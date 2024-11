"É doloroso haver tantas mulheres competentes presas a salários medíocres". Há quem contrarie a norma?

Laura, nome fictício, é mais jovem do que Patrícia, mas tem uma diferença salarial semelhante com o namorado, “mais ou menos de 300 euros brutos”.

O dinheiro nunca foi um problema para o casal: “somos muito abertos em relação a isso", garante. Mas a diferença salarial, conta, acaba por ser anulada pelas despesas que Laura tem de pagar. Enquanto o companheiro vive numa casa da família, a economista de 24 anos tem de pagar a renda de um quarto.

Ao pensar no futuro, o cenário inverte-se. Comprar uma casa está nos planos do casal e, nesse caso, é o companheiro que espera assegurar a maior parte dos custos, uma vez que “ele tem mais dinheiro poupado”, por ser três anos mais velho.

O casal sempre estudou o mesmo e estão empregados na mesma área. Laura trabalha em “regulação económica e ele está a trabalhar em crime financeiro”.

Aos 24 anos, Laura está contente com a responsabilidade que tem e com o salário que recebe, “o suficiente para ter uma vida confortável”, apesar de apontar que “a progressão salarial, se continuar no mesmo sítio, não vai ser tão expressiva”.

Já Gabriela foi promovida mais cedo do que o normal dentro da sua empresa. Em vez de progredir automaticamente entre escalões, passou três níveis numa só promoção, tornando-se uma das pessoas mais seniores da equipa, especializada em “risk and compliance” em tecnologia.

Este salto de senioridade não significou só abraçar um conjunto novo de tarefas, mas receber, pelo menos, cerca de “mais dez mil euros por ano do que a maior parte das pessoas”. Gabriela sabe que “salário é extremamente competitivo”, mesmo quando comparado com empresas multinacionais.

Se, em muitos cenários, uma promoção repentina significa uma dinâmica diferente, na sua equipa “não há comentários” nem “aquele burburinho”. Antes, Gabriela passou a “ser uma alternativa aos gerentes” e “a pessoa a quem recorrer na equipa”, dadas as novas responsabilidades que assumiu.

Mas a senioridade que conquistou não impede Gabriela de “tentar fazer um salto na carreira”. No último ano, quis assumir mais tarefas de risco, que “são de muito maior responsabilidade” e estas, lamenta, não vê “refletidas no cargo nem no salário, por enquanto”. Neste momento, está “em negociações”.

Tudo para conseguir a igualdade, mas...

De acordo com dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), a média de rendimento das mulheres é sempre inferior ao salário médio em Portugal, mesmo quando separadas as faixas etárias. Já nos homens, o cenário é quase o oposto: apenas os jovens dos 18 aos 34 anos recebem, em média, um vencimento inferior à média nacional. Em ambos os sexos, são os salários dos trabalhadores com mais de 65 anos, os que mais oscilaram desde 2012.