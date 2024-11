De guerra "sempre se falou", de jornalismo não. "Precisamos de outros repórteres em Gaza"

Aqui, cada letra escrita e cada passo dado numa zona de guerra é alvo de uma avaliação por uma equipa de segurança “com militares e especialistas” que só tem crescido no último ano. E, assim, evitam-se todas as situações de perigo? “Quantas vezes já tivemos de retirar colegas”, admite.

Retirar jornalistas não está nos planos de Andrew Fishamn, mas deve ser das poucas coisas que distingue o Brasil e o “sentimento lá” de que se vive numa zona de guerra. O presidente do jornal digital Intercept Brasil aponta que o país é dos “sítios com maior violência física para jornalistas”, desde ameaças de morte a intimidações de ataques a redações.

À primeira vista, este cenário não parece relacionado com o “boom” e dependência dos algoritmos – mas não só essa perceção é erada como pode ser sintoma de um problema maior.

“O algoritmo da Google mudou no início do ano e o nosso tráfego diminuiu. E nós dependemos disso para pagar aos jornalistas e para pagar as condições de segurança. Estamos encurralados com a situação financeira. O que está a acontecer ao jornalismo é aplicável à sociedade civil. Pode estar só a acontecer um pouco antes”, defendeu.