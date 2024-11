Metro de Lisboa. Veja aqui a nova estação Infante Santo

A estação de Infante Santo, localizada na freguesia da Lapa - entre a Avenida Infante Santo e a Calçada das Necessidades – vai ter três acessos: dois localizados na avenida, e um terceiro, com elevador, já no interior do quarteirão onde a estação vai ficar localizada. O parque de estacionamento por cima da estação vai ter lugar para 62 carros.

O fim do novo túnel da Linha Vermelha vai ficar debaixo de terrenos do Instituto Superior de Agronomia, descrevendo o início de uma curva em direção a Belém. A opção é justificada pela “possibilidade do futuro prolongamento da linha de Alcântara para Algés”.

O prolongamento da Linha Vermelha do Metro de Lisboa conta com mais três estações: a estação de Campolide/Amoreiras, a estação de Campo de Ourique (no Jardim da Parada) e a estação de Alcântara.

De acordo com os documentos consultados pela Renascença, a estação de Campolide/Amoreiras, com seis acessos (incluindo um elevador), faz o novo troço da Linha Vermelha passar por baixo do túnel do Marquês de Pombal, e será construída pelo método de “cut and cover” - escavação, construção da infraestrutura e posterior restauro da superfície.