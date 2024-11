Manifestação CGTP. O desejo de ter "um país para os netos" e a "zanga" com a esquerda

“Está difícil”. Amélia Galvão é uma das dezenas de trabalhadoras da grande distribuição em greve este sábado. A participar na manifestação nacional da Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses (CGTP), Amélia carrega uma longa faixa a pedir melhores salários. No seu caso, não é só isso que está em jogo. “Queria um aumento já em setembro para fazer face ao Orçamento do Estado [risos]. Mas, no meu caso, é mais do que dinheiro. São as condições de trabalho. Há falta de pessoal e saio prejudicada”, assinala. Em casa, não é a única com queixas. A filha recém-licenciada tem cada vez mais dificuldade em encontrar emprego na área e em suportar a renda de uma casa. São preocupações de muitos jovens, que vamos encontrando aqui e ali na longa mancha vermelha, pintada por bandeiras da CGTP e, de quando em vez, pela de Portugal também. Rodrigo Azevedo, de 28 anos, acusa o Governo de pensar apenas em alguns – “não há um aumento geral de salários e o IRS Jovem só chega a 30%, deixa uma larga maioria de fora”. Na habitação, as medidas anunciadas para janeiro também não são melhores – “mas quem é o jovem que consegue suportar a prestação de uma casa?” –, e, por isso, a sentença de Rodrigo está feita: “nas nossas vidas, não tem impacto nenhum”.

A cada esquina, a cada metro entre o Cais do Sodré e a Praça dos Restauradores, ouvem-se queixas de muitas das profissões que andaram nas bocas do mundo – desde professores a oficiais de justiça, aqui o acordo com o governo não faz esquecer o “aperto nos bolsos provocado pela pandemia e inflação”. Os megafones – mais potentes do que o coro de vozes (cerca de mil, segundo a organização) que os segue – vão rodando entre vários gritos de ordem e trazendo à vez o que está na cabeça dos manifestantes. “Para os patrões são milhões, para os salários são tostões” ou “35 horas para todos” são frases que trazem curiosos à janela, que motivam perguntas por turistas e que até fazem empregados de cafés e restaurantes juntarem-se ao protesto por momentos nas esplanadas. Mas, para Marta Saavedra, nada disto é novidade. As críticas, afinal, não são só para o governo – neste caso, foi a desilusão com “o partido de sempre” a principal causa para sair à rua. “É a vontade dos políticos portugueses e não só os da direita. Devemos todos marcar uma posição como é preciso defender todos os grupos mais frágeis da população. (…) Estou muito zangada com o meu partido. Não tem sido um partido de esquerda”, lamenta à Renascença.

Marta prefere não dizer nomes, mas o do PS e de Pedro Nuno Santos paira no ar. E também é responsável pelo que se vê – e sente – quando se abre um site de arrendamento e venda de casas em Portugal. “[Para] trabalhar em Lisboa quase que é preciso ir viver para Leiria. Isto nem é uma piada, é verdade. E o Orçamento do Estado é uma pouca vergonha. Não ajuda nisto e só fragiliza mais os serviços públicos”, critica. A cabeça do amigo Luís Dias vai anuindo à medida que a ouve. No almanaque para 2025, só vê “perspetivas negativas” e também na saúde, nomeadamente na emergência médica. Mas o pior é mesmo os salários – e a ilusão dos últimos meses. “No mês de outubro e novembro, as coisas podem ter melhorado um pouco com o acerto do IRS. Agora em dezembro ainda há o subsídio de Natal. Mas em janeiro do ano que vem, vamos ser confrontados com a dura realidade – e os problemas que aí estão”, alerta.