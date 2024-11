Manifestação CGTP. O desejo de ter "um país para os netos" e a "zanga" com a esquerda

Marta prefere não dizer nomes, mas o do PS e de Pedro Nuno Santos paira no ar. E também é responsável pelo que se vê – e sente – quando se abre um site de arrendamento e venda de casas em Portugal.

“[Para] trabalhar em Lisboa quase que é preciso ir viver para Leiria. Isto nem é uma piada, é verdade. E o Orçamento do Estado é uma pouca vergonha. Não ajuda nisto e só fragiliza mais os serviços públicos”, critica.

A cabeça do amigo Luís Dias vai anuindo à medida que a ouve. No almanaque para 2025, só vê “perspetivas negativas” e também na saúde, nomeadamente na emergência médica. Mas o pior é mesmo os salários – e a ilusão dos últimos meses.

“No mês de outubro e novembro, as coisas podem ter melhorado um pouco com o acerto do IRS. Agora em dezembro ainda há o subsídio de Natal. Mas em janeiro do ano que vem, vamos ser confrontados com a dura realidade – e os problemas que aí estão”, alerta.