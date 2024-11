"Cenário preocupante". Pelo menos 50% das infeções hospitalares seriam evitáveis

Evitando aludir a eventuais situações de negligência dos profissionais na origem dos casos, o antigo responsável do programa da DGS para a prevenção de infeções refere que essa é uma responsabilidade “difícil de determinar”, embora reconheça que “isso está relacionadas também com as práticas dos profissionais, nomeadamente as mãos dos profissionais, os equipamentos que são utilizados que são fatores de transmissão de infeção no hospital”.

Para mitigar riscos, “o foco da prevenção destas infeções deve dirigir-se à formação dos profissionais e à criação de condições para que as práticas sejam otimizadas”.

“Por vezes vamos correr atrás do prejuízo e vamos usar mais antibióticos e aumentar as resistências bacterianas aos antibióticos. E não é isso que interessa”, remata.

De acordo com o mais recente inquérito o Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças, com dados fechados de 2023, cerca de 94 mil doentes internados em hospitais portugueses adquiriram uma infeção associada aos cuidados de saúde.

Números que colocam Portugal como o país da União Europeia onde a incidência de infeções hospitalares é mais elevada.

