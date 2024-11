“Amigos meus já se chamam refugiados de Trump”. Eleições vistas por um americano em Portugal

Oito anos depois, o despertador voltou a tocar da mesma forma: “desapontado” com uma vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais nos Estados Unidos.

Dana Redford vive há mais de duas décadas em Lisboa. Veio de Nova Iorque “à aventura”, mas acabou por ficar em Portugal: primeiro foi o “bom tempo”, a seguir as aulas de empreendedorismo, educação e políticas públicas em várias universidades e depois o amor, o casamento e os filhos. Nunca pensou regressar “e agora com Trump muito menos”, confessa à Renascença, entre risos.

Surpreendido por haver resultados tão rapidamente, este norte-americano lamenta que em tantos anos de democracia ainda não tenha sido desta que uma mulher tenha assumido a presidência dos Estados Unidos da América (EUA) – “espero ver isso até ao final da minha vida”.

Apesar da desilusão, consegue realizar logo às primeiras horas do dia um raio x aos resultados: “houve menos gente a votar nos democratas apenas por querer votar contra Trump”. As razões são as do costume – a inflação e a imigração –, mas juntam-se agora outras: a aproximação do eleitorado latino a Trump e a força das zonas rurais.