Fim da "bandidagem", mas sem falar em Odair. Manifestação do Chega "por defesa da polícia" não pareceu abalar as ruas

Em todo o protesto, houve apenas três momentos em que a marcha falou para fora de si mesma – na resposta a um casal que gritava “25 de abril sempre, fascismo nunca mais”, no êxtase de ver uma idosa da janela a aplaudir o protesto e ainda na passagem por um quartel de bombeiros.

“Bombeiros sim, bandidos não” – ouvia-se, Avenida D. Carlos I acima, com o hino nacional em pano de fundo. E ainda conseguimos ver o quartel ao fundo, quando o jardim de São Bento começa a espreitar entre os cartazes onde se lê “respeitem as nossas polícias”. Chegámos ao ponto final, mas ainda falta o discurso do líder. Os militantes estão à espera.

Voto por consenso dos militantes: "atuação policial musculada"

Em frente às escadarias da Assembleia da República, está montado um pequeno palco, decorado com bandeiras nacionais e ao redor do qual os principais rostos do partido voltam a cantar o hino nacional - antes de fecharem o protesto com Da Vinci e "O Conquistador", tal como na marcha do mês passado.

Logo atrás, está cerca de uma dezena de agentes da PSP, perfeitamente perfilados nos degraus do parlamento, prontos a agir em caso de necessidade. À frente, dezenas de manifestantes - agora já bem atrás da casa dos 400, não chegam a preencher o Largo -, são muito elogiosos do trabalho "proporcional da polícia nos últimos dias", mas também com apelos para uma intervenção mais forte.

O primeiro vem de uma personalidade bem conhecida e próxima do partido – a atriz Maria Vieira. Em declarações à Renascença, a artista manteve o discurso habitual e justificou a participação na marcha por querer “estar ao lado dos homens e mulheres que não se importam de dar a vida para nos defender”, mas defende um “reforço de meios” nas polícias para responderem aos distúrbios dos últimos dias.