"Ñu sta djunto, nós é forte". Milhares de pessoas pedem "justiça por Odair"

No meio da multidão, também Crizman Leal lamenta a forma como o "resto" da sociedade olha para os bairros sociais. Com 30 anos conta que as 10 veio de Cabo Verde para a Cova da Moura. Não compreende a falta de intervenção do Governo no bairro porque considera que as "coisas que acontecem" vão lá parar. Crizman diz que a única intervenção do Governo na Cova da Moura é o envio de polícia. "Eles não nos deixam sair para mostrar o que temos", diz.

Crizman Leal sublinha que no bairro há "chefes de cozinha, jogadores de futebol, jovens que estudam para deputados" que não conseguem sair.

Para além do movimento Vida Justa que organizou a manifestação, várias associações de moradores de bairros sociais juntaram-se à marcha assim como organizações anti racismo. Entre os participantes há vários que dizem ter já sofrido diretamente algum episódio de violência por parte da polícia.