Morte de Odair Moniz e desacatos na Grande Lisboa. O que se sabe até agora

Começou por ser um comunicado, divulgado na manhã de segunda-feira, a dar conta da morte de um homem de 43 anos em fuga que tinha sido baleado por um agente da polícia na Cova da Moura, na Amadora, durante a madrugada.

Em menos de quatro dias, a morte de Odair Moniz por um agente da PSP no Bairro do Zambujal desencadeou desacatos e tumultos por toda a Grande Lisboa, foram reveladas versões contraditórias do que antecedeu os tiros fatais, realizou-se uma reunião entre autarcas e Governo, organizaram-se duas manifestações e foram proferidas muitas reações extremadas sobre o caso, da esquerda à direita.

Dentro do bairro, falam de Odair como um “coração bom que adorava crianças”. Do lado de fora, é visto como um “assaltante que ameaçava pessoas com faca”.

Veja a cronologia dos eventos dos últimos dias, desde a morte até à organização de duas manifestações, uma em defesa da polícia e outra contra a violência policial nos bairros em homenagem a Odair Moniz.

Dia 21 de outubro

A direção nacional da PSP anunciou que um homem de 43 anos morreu após ter sido baleado por um agente da polícia.

Em comunicado, é referido que “estava em fuga” após “visualizar uma viatura policial” e que “entrou em despiste, abalroando viaturas estacionadas” e que "terá resistido à detenção e tentado agredi-los com recurso a arma branca".

Os agentes da PSP acabaram por intercetar Odair às 5h43 depois de “esgotados outros meios e esforços”.

Odair foi assistido no local e transportado para o Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa, onde veio a morrer pelas 6h20.

No mesmo dia, à tarde, o movimento Vida Justa contesta a versão da polícia sobre a morte de Odair, citando o relato de moradores do bairro da Cova da Moura para dizer que a versão dada pela PSP é “totalmente falsa”.

O MAI abre um inquérito urgente à Inspeção-Geral da Administração Interna (IGAI) sobre a morte de Odair.

À noite, acontecem os primeiros desacatos no Bairro do Zambujal, com moradores a incendiarem caixotes do lixo e arremessarem objetos contra a polícia.