"Homem bom" ou "assaltante com faca"? Nas ruas de Odair Moniz, o cozinheiro que tirou uma selfie com Marcelo

Clima de paz armada. No cruzamento do bairro do Zambujal, na Amadora, onde ardeu um autocarro na noite de terça-feira, a linha está bem traçada: de um lado, os moradores, do outro, os jornalistas e curiosos que ali vão passando para ver a mancha de cinza que permanece na estrada.

A noite terminou com petardos dirigidos a quem não era do bairro, mas antes ainda houve tempo para falar com quem conhece bem aquelas ruas.

O caminho até casa de Odair Moniz é uma linha reta, ladeada por prédios azuis de um lado e laranjas do outro – quase todos grafitados. Muitas das janelas estão fechadas e os estores vão descendo ainda mais à medida que o sol se vai pondo. Mas ainda há quem fale a uma janela de distância de segurança – e com a exigência de não serem identificados.

Do segundo andar de um prédio, uma idosa diz-nos que “conhecia bem o rapazinho”. Descreve-o com uma enumeração rápida: “honesto, trabalhador, bom coração”. Também ela sente uma “grande revolta” por uma morte que tem dificuldade em caracterizar, mas lá encontra a palavra: injusta.

“A lei manda prender, mas não manda matar. Só Deus nos deu a vida, só Deus a pode tirar”, vaticina.