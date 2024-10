Um ano depois, ainda não há data de saída. Expropriados continuam sem indemnizações e falam em má-fé do Metro de Lisboa

Em outubro do ano passado, e depois de queixas de vários moradores e de uma reportagem da Renascença, o Metro aceitou rever as indemnizações aos proprietários que seriam expropriados. Todas as comunicações foram feitas não diretamente com o ML, mas com o Instituto de Avaliação Imobiliária (INAI), mandatada pelo metro para gerir o processo.

Neste caso, o acordo chegou por email a 14 de novembro, em que o INAI referia que a contraproposta com um valor final de mais de 450 mil euros "passava ao estado de aceite". Mas, desde aí, aguardam a marcação da escritura.

“Primeiro, disseram-nos que seria na primeira quinzena de dezembro, depois na segunda, depois no final do ano. No início de janeiro, garantiram que seria até ao final do mês de janeiro, até que finalmente assumiram ‘olhe, não temos resposta’”.

Afinal, quem estava mandatado não estava mandatado?

Nesse momento, começou um vácuo de resposta por parte do Metropolitano, que os levou a avançar para uma ação no Tribunal Administrativo de Lisboa contra o ML, não para travar a expropriação, mas para pressionar o ML a cumprir o acordo e a avançar, o mais rapidamente possível, com a escritura e o pagamento da indemnização.

Mas a contestação por parte do Metropolitano trouxe uma surpresa. “Basicamente, diziam que o acordo não era vinculativo e que, afinal, o INAI não estava mandatado para isso”, esclarece o advogado.