Dia 5 de julgamento BES. A relação entre Salgado e Marcelo e os dois delatores do buraco no Banco Espírito Santo

A segunda semana de julgamento do caso BES/GES contou apenas com um dia de julgamento, mas juntou dois dos nomes fortes que montam a acusação a Ricardo Salgado e aos outros 17 arguidos do processo: Pedro Queiroz Pereira, que contratou uma equipa de 16 advogados para investigar o buraco do Grupo Espírito Santo (GES); e Fernando Ulrich, a primeira pessoa de fora da esfera do Grupo Espírito Santo a lançar o alerta para as contas do GES - um ano antes da sua queda.

Ambos o fizeram em 2013, não com o interesse primário de expor o BES ou alertar os milhares de clientes do banco, mas com o objetivo de proteger os respetivos grupos.

Queiroz Pereira, da Semapa, investigou e denunciou os Espírito Santo para recuperar o que era seu, depois de uma tentativa de golpe de Ricardo Salgado.

Já Fernando Ulrich, presidente do Conselho de Administração do BPI, avisou o ministro das Finanças e o Banco de Portugal, mas como testemunha esta terça-feira mostrou-se mais preocupado com o impacto financeiro da queda do BES no seu banco - e em dar aconselhamento jurídico - do que em dar respostas.

Depois de uma bancada cheia no começo do julgamento, ao quinto dia de tribunal restaram apenas dois resistentes entre os 18 acusados: Amílcar Morais Pires, o nº2 de Salgado, foi consultando um caderno com notas à medida que ouvia os testemunhos; e Francisco Machado, o contabilista do GES, que foi acenando com a cabeça ao longo da sessão.

O “mentiroso compulsivo” Salgado e a “múmia” Ricciardi

Num depoimento prestado menos de sete meses antes de morrer, depois de um ataque cardíaco a bordo do seu iate, em Ibiza, no ano de 2018, Pedro Queiroz Pereira, também conhecido como PQP, começa por fazer uma nota de intenções: “Se há pessoa que está interessada em esclarecer este assunto sou eu”.

Em pouco mais de três horas, conta como recuperou o controlo da sua empresa, depois de uma tentativa de saque de Ricardo Salgado através da própria irmã de Queiroz Pereira, como suspeitou do rombo nas contas dos GES - ”uma vigarice completa” -, avisou o Banco de Portugal do buraco que existia e ainda sobrou tempo para falar das ligações entre o “Dono Disto Tudo” e Marcelo Rebelo de Sousa.

Antes disso, dá um contexto histórico do BES, sugerindo que a “razão por que tudo isto aconteceu” se deve à perda da liderança do “lado mais banqueiro da família”, com o comandante António Luís Ricciardi a tornar-se chairman - algo “conveniente” para que Ricardo Salgado “pudesse fazer tudo o que entendesse”, diz Queiroz Pereira, já que este era “um bocado uma múmia”.

E é nesta altura que o ex-líder da Semapa tece as suas (muitas) considerações sobre Salgado.

"Ricardo Salgado tem características boas e más. Entre as boas: é uma pessoa extraordinariamente trabalhadora. Entre as más, é um ambicioso desmedido, capaz de matar o pai e a mãe, e um mentiroso compulsivo”, foram algumas das frases ditas por Queiroz Pereira, passando a dar exemplos.

“Quer convencer o interlocutor de que 2 e 2 são 5. É capaz de chegar aqui e dizer que esta folha de papel [aponta para uma folha de papel completamente em branco] é preta. E convence-se a si e convence os outros”, explicou o empresário, no depoimento dado como testemunha efetuado em janeiro de 2018.

E, por causa disso, “ninguém se atrevia” a desafiar Salgado dentro do Grupo Espírito Santo. “Nem sequer beliscar.”

O plano de Salgado para controlar a Semapa através das irmãs de "PQP"

Tudo terá começado algures em 2001, quando a irmã Margarida se afastou definitivamente de Pedro, cedeu à vontade de Salgado e começou a vender ao GES as suas posições nas sociedades que controlavam a Semapa. Não diretamente aos Espírito Santo mas a três sociedades offshore: a Gaunlet, a Allord e a Relcove.

Quando Queiroz Pereira questionava o “Dono Disto Tudo” sobre elas, este dizia-lhe que quem estava por detrás “eram noruegueses” e “discretos”. A verdade era bem mais sombria.

Por detrás destas estava o GES, que tinha comprado as posições da irmã de Queiroz Pereira através de ações do próprio grupo, que por sua vez estavam também parqueadas em offshores. Uma pescadinha de rabo na boca, em que o rabo é a participação de 20% na Cimigest e 10% na Sodim que o GES comprou, e a boca são ações do próprio GES com que ficou Margarida Queiroz Pereira.

Foi aí que "PQP" perdeu a confiança nos Espírito Santo e em Ricardo Salgado: “Desde essa altura que não tenho confiança nenhuma. Fingia que não sabia de nada.”

“O que me indignava é que eu sabia que aquilo [Grupo Espírito Santo] estava muito mal financeiramente mas iam buscar dinheiro aos clientes para comprar posições nas minhas empresas. Quando começo a perceber que a minha irmã está muito próxima dos Espírito Santo, já tinham comprado [a sua posição].”

Só em junho de 2012, quando o GES mostrou a sua face, é que Queiroz Pereira percebeu que era Salgado por detrás no golpe para tentar controlar a Semapa.

E é esta ação que precipita uma guerra entre duas das maiores famílias de Portugal e uma ultrapassagem pela direita de "PQP". Não tivesse sido ele um piloto de corridas que chegou a partilhar pista com Ayrton Senna na Fórmula 2.

Determinado a expor os Espírito Santo para retomar controlo do seu grupo, Queiroz Pereira contrata uma equipa de 16 advogados e técnicos da sua confiança para ir até ao Luxemburgo investigar as contas das holdings do GES, com especial ênfase para a Espírito Santo (ES) Control - na qual tinha uma posição de 10,6% - que por sua vez, detinha 50% da Espírito Santo International (ESI).

“Fui à procura de números para mostrar que estavam a fazer isto sem dinheiro. Que era uma vigarice completa.”

Estamos em setembro de 2013 e Pedro Queiroz Pereira já tem preparado um dossiê com as contas da ES Control e de outras holdings dos Espírito Santo. Pede uma audiência formal com o Banco de Portugal, mas não esconde ao Ministério Público que o seu verdadeiro propósito é negociar com Salgado a posição do GES na Semapa.

“Eles queriam tomar conta do meu grupo e eu queria forçar negociações. Então entreguei meia dúzia de folhas ao Banco de Portugal. Na altura dizíamos que o buraco do GES era de 3 mil milhões de euros. Viemos depois a saber mais tarde que era muito mais.”

No mês seguinte, PQP é recebido pelo vice-governador do Banco de Portugal e consegue o que quer: Salgado vê-se pressionado a negociar e enviar dois homens do BESI (BES Investimento) - José Maria Ricciardi e Francisco Cary - para chegarem a acordo para a venda de ações que o GES tinha da Semapa.

A troca é simples: Queiroz Pereira entrega os 7,67% do GES que tinha na altura e, em troca, o GES recambia os 40% das ações da Semapa.

E depois de conseguir o que queria, "PQP" recua: aprova as contas desse ano da ES Control e escreve uma carta ao Banco de Portugal, na qual informa que tinha recebido “explicações satisfatórias” sobre a qualidade das contas e dava o assunto por encerrado. Não voltou a falar sobre o assunto até à queda do banco.