"Focos de desordem" em várias zonas da Área Metropolitana de Lisboa

Veja também:

Dois autocarros arderam e uma pessoa foi detida com material combustível no segundo dia de tumultos após a morte de Odair Moniz, baleado por um agente da PSP na Cova da Moura.



Uma fonte policial adiantou, à agência Lusa, que “há focos de desordem" noutras zonas da Área Metropolitana de Lisboa, como Casal de Cambra (Sintra) e Damaia (Amadora).

Ao final da tarde desta terça-feira, um autocarro da Carris foi furtado e incendiado no Bairro do Zambujal, no concelho da Amadora.

Duas pessoas foram assistidas no local por inalação de fumo e as autoridades pediram aos moradores para permanecerem dentro de casa, para evitar novos incidentes.

Após o incêndio no autocarro no Bairro do Zambujal, um suspeito foi detido pela polícia com material combustível, disse aos jornalistas o superintendente da PSP, Manuel Gonçalves.

O responsável da Polícia negou que a polícia tenha entrado na casa de moradores no âmbito da operação para restabelecer a segurança naquela zona.