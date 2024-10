Dia 4 do julgamento BES. A “simpatia exagerada” de Ricardo Salgado e o “que se lixem os lesados” de Carlos Costa

Carlos Costa fez um “que se lixem os lesados”

A partir daí, Ricciardi virou baterias a Carlos Costa. No dia anterior, já tinha falado numa reunião com o governador do Banco de Portugal em outubro de 2013 em que o alertou para a “sensação de um banco dentro de um banco” e lhe entregou um documento com seis dos nove administradores do BES a pedirem a saída de Salgado do banco - que desapareceu e foi acabar nos ouvidos do então presidente do BES.

A resposta foi, tudo quanto se sabe, um “assobio para o lado”, mas esta sexta-feira Carlos Costa veio negar tudo, afirmando ao Observador que não teve qualquer reunião com Ricciardi em outubro de 2013 para falar sobre problemas no BES ou no GES.

O ex-governador do BdP nega também que tenha falado com Ricciardi sobre “lesados”. Isto porque, segundo o ex-administrador do BESI, foi Carlos Costa quem deu ordem para retirar as provisões, o que impediu o pagamento aos lesados na altura da resolução do banco.

Em tribunal, Ricciardi disse mesmo que em agosto de 2014, durante a separação das contas do “banco bom” do “banco mau” foram desviados 500 milhões de euros em provisões para créditos do Novo Banco.

“O que o senhor governador Carlos Costa e o Fundo de Resolução disseram foi: ‘Vamos tornar a conta dos lesados, que é sobre terceiros e não afeta o capital, que se lixem os lesados, e vamos deslocar esse dinheiro para créditos que faltavam para as contas que a gente fez mal no Banco Espírito Santo”, referiu Ricciardi.

Assim, sugeriu, “quem devia ser julgado não eram os administradores do BES, foi quem deu ordem para revogar a provisão aos lesados”.

Outro dos ataques de Ricciardi a Carlos Costa aconteceu já à tarde, garantindo que, se o Banco de Portugal não tivesse avançado para a “resolução patética” do BES e se tivesse emprestado 4 a 5 mil milhões de euros, o banco teria sobrevivido à crise e hoje seria um “banco ótimo”.

Mas a memória também trai Ricciardi, que ontem disse desconhecer o que era a Eurofin - uma sociedade suíça que terá sido criada para desviar recursos do BES - e hoje admitiu que o seu BESI poderá ter realizado negócios com ela.

Também disse que “conhecia muito bem” Alexandre Cadosch, um dos arguidos do caso, mas depois recuou e disse ter estado apenas uma vez com ele no BESI, sem se lembrar porquê. Mais tarde falou em “várias reuniões” com o arguido suíço, sem saber ao certo o tema das mesmas.