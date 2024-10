Risco de pobreza de crianças e jovens com menos de 18 anos aumentou depois da pandemia

Olhando em detalhe para a divisão da população por idade e sexo, é visível que as crianças e jovens do sexo feminino com menos de 18 anos foram o grupo com maior taxa de risco de pobreza em 2022 – 21,2%, um aumento de 2,6 pontos percentuais face a 2021. Seguem-se as crianças e jovens do sexo masculino, com uma taxa de risco de 20,1%, e as mulheres com mais de 65 anos – outro grupo historicamente vulnerável.

Em contraste, os homens com mais de 18 anos e as mulheres entre os 18 e os 64 anos têm taxas de risco de pobreza abaixo da generalidade da população portuguesa.

Uma possível explicação para a disparidade entre a evolução das faixas etárias vem dos apoios atribuídos em 2022 pelo Governo de António Costa. Num ano em que a taxa de inflação foi de 7,8%, o Governo deu aos pensionistas um suplemento extraordinário equivalente a meia pensão, além de propor aumentos. Os trabalhadores com salários até 2.700 euros mensais receberam ainda 125 euros, também de forma extraordinária.

Em 2022, o limiar de pobreza (rendimento abaixo do qual uma pessoa é considerada pobre) em Portugal foi de 7.095 euros anuais, ou 591,25 euros por mês. O valor corresponde, segundo a definição europeia, a 60% do rendimento mediano por adulto.