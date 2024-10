Dia 3 de julgamento BES. A “sensação” de Ricardo Salgado ser o Dono Disto Tudo

“Parece que hoje foi o dia das sensações.” À saída da sala de julgamento do caso BES para o elevador do terceiro piso do edifício A do Campus da Justiça, dois advogados de arguidos resumem aquele que foi o terceiro dia.

Pai e filho Ricciardi, tio e primo de Ricardo Salgado, nunca foram suspeitos ou arguidos no caso e foram ouvidos em tribunal - um em gravação e outro presencialmente - sobre a “convicção” que tinham de que o ex-presidente do BES foi o “único que sabia de tudo” o que levou à queda do Grupo Espírito Santo (GES) e das “sensações” que tiveram antes da resolução do banco.

O testemunho de António Luís Ricciardi, feito em outubro de 2015 ao procurador José Ranito, mostra o antigo homem forte da família Espírito Santo com relativa saúde para quem na altura tinha 96 anos - faleceu em janeiro de 2022, com 102 anos. Lúcido e sem faltas de memória - à parte de algumas datas -, o chairman do BES até 2008 falou durante hora e meia e expôs quando tomou conhecimento do buraco de milhares de milhões no banco.

Foi em novembro de 2013 - nove meses antes da queda do BES - que terá perdido “toda a confiança em Ricardo Salgado”. Isto porque, segundo Ricciardi, o ex-presidente era mesmo “o único que sabia de tudo”. Pelo menos era essa a sua sensação. Questionado pelo procurador sobre se tinha base para sustentar o que dizia, António Luís respondeu apenas que “era a sua convicção”, de que Salgado “sabia de tudo”.

“É evidente que ele não fez esta gestão sozinho. Tinha um grupo de pessoas que trabalhavam com ele. Essas pessoas sabiam de umas coisas, não sabiam de outras. Ele [Ricardo Salgado] sabia de tudo”, disse Ricciardi pai, apontando nomes como Isabel Almeida (também arguida) e Ana Rita Barosa (ex-secretária de Estado do Governo de Passos Coelho e ex-diretora no BES, mas não arguida no caso). De fora ficaram nomes de outros arguidos, como Pedro Costa ou Cláudia Faria.