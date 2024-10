Aos 50 anos, Ana conseguiu um contrato de trabalho (a ganhar 300 euros)

Veja também:

Ana Santos tinha 50 anos quando conseguiu assinar, pela primeira vez, um contrato de trabalho que a deixou satisfeita. “Ganhava cerca de 300 euros, mas pelo menos já tinha descontos, já tinha ADSE”.

Recorda que, nessa altura, em 2017, esse rendimento mensal provinha de umas horas de trabalho em duas escolas da cidade de Bragança - numa fazia limpezas, noutra era ajudante de cozinha.

“Depois de tantos anos de precariedade, consegui sentir-me mais realizada”, afirma. Com a ajuda dos filhos mais velhos, que, entretanto, tinham entrado na vida ativa, foi conseguindo sobreviver, “contando os tostões” à medida que o calendário avançava. “Primeiro pagava as contas. O resto ia gerindo”, sublinha em declarações à Renascença.

Foi assim ao longo da vida. O trabalho nunca lhe bastou para viver sem preocupações financeiras. Acumulou empregos mal pagos – às vezes, dois ou três ao mesmo tempo. Nunca conseguiu juntar dinheiro. Nunca levou os filhos de férias - nem, por um dia, para verem o mar.

Há cinco anos, após décadas a tentar encontrar um emprego estável, conseguiu finalmente entrar nos quadros de um agrupamento de escolas em Bragança, como assistente operacional. O salário, porém, nunca passou do ordenado mínimo, vencimento que continua a auferir atualmente aos 57 anos. “Tenho de ter outros trabalhos para fazer face a despesas inesperadas. O ordenado mínimo é uma ilusão. Continuo pobre.”

"Trabalhadores pobres são realidade muito crítica"



Em Portugal, de acordo com o Inquérito às Condições de Vida e Rendimento de 2022, há 2,1 milhões de pessoas em risco de pobreza e exclusão social. Destas há uma parte que, tal como Ana Santos, trabalha, mas não consegue fazer face às necessidades básicas. Segundo dados do Eurostat de 2023, no país há 10% dos trabalhadores em risco de pobreza, um número que diminuiu 0,2% face ao ano anterior.