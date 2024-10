Ricardo Salgado. O dia em que o "Dono Disto Tudo" deixou cair a pele de leopardo

Foram várias as situações relatadas pelas defesas de assistentes e lesados, de casais, emigrantes, idosos que foram enganados a investir em títulos do Grupo Espírito Santo sem sequer conhecerem as condições dos produtos que estavam a subscrever. Miguel Matias, que representa uma petrolífera venezuelana lesada em 300 milhões de euros na falência do BES, sentenciou mesmo que “não vale a pena criar falsas ilusões” de que o dinheiro perdido será recuperado.

Do lado dos arguidos, as holdings do GES agora insolventes dizem-se manipuladas por terceiros, o BES em liquidação diz que “em todos os momentos tomou-se a decisão errada” e todos agiram com a informação que tinham.

Uma menção à condição de Ricardo Salgado a meio destas intervenções levou a uma situação caricata: a de um lesado a pedir a suspensão do processo por Salgado estar incapacitado a compreender o julgamento.

A resposta da defesa do ex-banqueiro chegou na voz de Adriano Squillacce, que insistiu para que seja realizada uma perícia de maneira a avaliar a condição de Alzheimer de Ricardo Salgado, afirmando que o arguido “já não é o Ricardo Salgado do BES” e que o ex-presidente do banco “perdeu capacidade de realizar a sua higiene”.