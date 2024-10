Cronologia do caso BES. Do colapso do banco ao julgamento

Dia 17 de junho de 2014:

As novas ações começaram a ser negociadas. O objetivo da operação foi reforçar os rácios de capital do banco, que será submetido aos exercícios do BCE (Banco Central Europeu).

Dia 14 de julho de 2014:

Vítor Bento assume funções como líder do BES. Um dia depois de entrar em funções, afirma que a prioridade no banco é "reconquistar a confiança dos mercados" e pôr fim à especulação.

Dia 17 de julho de 2014:

A ministra das Finanças, Maria Luís Albuquerque, garante no parlamento que a nacionalização do BES está totalmente posta de parte e que não está em curso qualquer plano de recapitalização do banco com capitais públicos.

Dia 18 de julho de 2014:

O governador do Banco de Portugal, Carlos Costa, diz no parlamento que as irregularidades nas contas de empresas do GES só foram descobertas porque o regulador saiu da sua área restrita de supervisão e revela que os novos gestores do BES foram escolhidos pelos principais acionistas, sem intervenção do supervisor.

Dia 23 de julho de 2014:

O Ministério Público faz buscas à sede do GES, onde funciona o conselho superior no qual estão representados os cinco ramos da família e visitou sociedades ligadas à família e empresas com relações comerciais com o Grupo. Do outro lado do Atlântico, os supervisores financeiros norte-americanos voltaram ao BES Miami.

Em causa estão as 'holdings' do GES, mas os porta-vozes da Rioforte e da ESI garantem que não foram visitados pelo Ministério Público.

Segundo o jornal Público, o MP investigou 12 transferências de 27,3 milhões de euros efetuadas entre julho de 2009 e julho de 2011. Os movimentos terão partido do BESA para contas de empresas com sede no Panamá e cujos beneficiários são Ricardo Salgado e Amílcar Morais Pires.