Ricardo Salgado. "Alzheimer não é sinónimo direto de inimputabilidade"

“A prisão é cumprida mesmo numa prisão ou no domicilio? Isso é questão judicial. Agora se se concluir que a pessoa está doente e não é capaz de entender o alcance de uma pena, tem de ir para um sitio onde tenha tratamento. Ou vai para uma unidade onde estão profissionais clínicos, que são os serviços regionais e psiquiatria forense - e há três no país -, ou então estas condições são criadas noutro local que pode ser em casa ou numa instituição, num lar”, sublinha Sofia Brissos.

A pessoa, mesmo assim, “continua presa” e não em liberdade, “não deixa de haver uma pena que está a cumprir”, garante.

Nestas declarações à Renascença, a psiquiatra forense lembra que as pessoas presas têm acesso a consultas do Serviço Nacional de Saúde (SNS) na especialidade que necessitam e que casos numa fase inicial da doença, em que se se percebe ainda o que é uma pena, o doente pode ir para a prisão. Não significando isso que lá fica até ao fim da pena, porque com o evoluir da doença a tendência é outra e ser depois transferido para outro local que não uma prisão tradicional.

E se uma pessoa com Alzheimer quiser prestar declarações? É preciso observar a validade do relato, “porque numa fase mais avançada as pessoas com este diagnostico tendem a confabular, já não percebem que a sua realidade se alterou, não estão a mentir mas estão convencidas que o dia a dia não mudou”.

No fundo, seja qual for o caminho, acrescenta Sofia Brissos, o importante é que a doença nunca seja um fator penalizador para uma mão mais pesada do tribunal.