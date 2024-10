Hindi. O palestiniano que queria contar a guerra num filme e que acabou a vê-la de uma mercearia em Arroios

Nos cinco anos que se seguiram, a vida de Hindi girava em torno do negócio: comprou o estabelecimento do lado, juntou um restaurante à mercearia e, em 2022, abriu uma segunda loja, em Cascais. Já estava em velocidade cruzeiro quando foi travado a fundo pelos ataques do Hamas a Israel.

“Estava a dormir quando recebi as primeiras mensagens, a perguntar se estava a ver. Tive de abandonar o trabalho durante uns tempos e a minha sócia tomou conta do negócio. Eu dormia pouco, comia pouco. Só via notícias o dia inteiro, a noite inteira”, recorda.

Um ano depois, Hindi admite que “arranjou problemas em casa, no trabalho e com amigos”, porque a guerra o deixou “sem paciência e mais irritado”. É o pior de quem vê um conflito à distância - e está constantemente preocupado.

“No Instagram, as coisas ainda têm filtro, mas no Telegram não, por exemplo. Aqui é muito pesado. Mas quando estás lá [na Palestina], acho que ficas habituado. Estás com a família e amigos, mas estás menos preocupado”, acredita.