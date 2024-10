Alzheimer: A memória antiga mantém-se, mas não para sempre

Ricardo Salgado, 80 anos, economista, conhecido como o banqueiro que mais tempo esteve no ativo, foi diagnosticado com Alzheimer em 2021, altura em que a defesa apresentou à justiça um primeiro relatório que alegava sintomas de “declínio cognitivo progressivo”. Já para a justiça o quadro clinico foi reconhecido no final do ano passado através de dois relatórios independentes do Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses (INML).

O julgamento do caso BES/GES arranca esta terça-feira e Ricardo Salgado é o principal arguido.

Desafiado pela Renascença a falar sobre a doença de Alzheimer, Rui Araújo, médico neurologista e professor assistente na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, explica que nesta doença “as memórias mais antigas: quem é, com quem casou, onde viveu, são por norma mais preservadas, mas à medida que a doença evolui há trocas que começam a ser feitas e a pessoa acha que viveu num sitio e trabalhou numa área e afinal não foi assim". O problema começa por se revelar na dificuldade em reter informação nova para depois se começar a trocar caras, nomes e até mesmo ficar com incapacidade motoras.

Em Portugal, não existe até à data um estudo epidemiológico que retrate a real situação do problema, mas dados da Alzheimer Europe apontam para mais de 180 mil pessoas com esta demência.