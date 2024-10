Quase metade dos apoios do Governo aos media são para a reestruturação da RTP

10 medidas sem custos, uma à espera de fundos europeus



Entre as três dezenas de medidas apresentadas esta terça-feira, um terço delas têm um custo estimado de zero euros e muitas dúvidas quanto ao real custo das mesmas.

A “modernização da RTP” com um novo contrato de concessão de serviço público, o combate à desinformação na RTP, um novo modelo de governação na agência Lusa ou formações para jornalistas na área do digital e da inteligência artificial são algumas das propostas sem despesas que parecem dispendiosas, apesar do Governo referir que as mesmas não representarão despesa.

Outras medidas, como a garantia de distribuição de publicações em todos os concelhos do país ou a promoção da modernização tecnológica dos media estão ainda em negociação ou dependentes de financiamento europeu.

E uma delas - o “Novo” Plano Nacional de Literacia Mediática que será apresentado até final do ano - é um projeto que vem do Governo do PS de António Costa e já tinha sido aprovado no Orçamento do Estado para 2024, tendo sido revogado em agosto pelo novo Governo de Montenegro para ser criada a Estrutura de Missão para a Comunicação Social em agosto deste ano.

A estas questões junta-se outra, a dos prazos para a concretização deste plano: das 30 medidas anunciadas, só cinco vão avançar nos próximos três meses, até ao final do ano, e uma delas está ainda em negociação. Três delas já tinham sido anunciadas - ou já existiam -, enquanto uma delas está prevista apenas para o final de 2026.