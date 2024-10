​“Muitas vezes são dois guardas para 300 presos. A segurança é descurada sempre”

Fábio Valente trabalha no Estabelecimento Prisional do Porto, mas esta segunda-feira está em Vale dos Judeus. Veio de propósito para estar na manifestação de solidariedade organazida pelo Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional. O principal objetivo é deixar claro que a fuga de cinco reclusos, que aconteceu há um mês, “podia ter acontecido em qualquer outro estabelecimento prisional”.



“As fragilidades que existem aqui, existem nos outros lados, nomeadamente a falta de guardas”, explica este guarda prisional com 15 anos de carreira, acrescentando que são “muito poucos” e que se desdobram “diariamente para ocupar quatro ou cinco postos”.

Fábio insiste: “muitas vezes estamos dois guardas para 300 presos nos pavilhões. A segurança é descurada sempre”.