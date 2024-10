🔴 Reveja aqui a conferência Habitar as Grandes Cidades

Políticas públicas de habitação, a crise da habitação e o alojamento local, o arrendamento nas grandes cidades e o papel dos cidadãos na solução da crise da habitação são alguns dos temas em destaque na Conferência da Renascença “Habitar as Grandes Cidades".

Dia 1 de Outubro, em Lisboa, no Palácio Galveias, discutimos as políticas de habitação com vários especialistas e um frente-a-frente entre os autarcas Carlos Moedas e Rui Moreira.

A abertura da Conferência estará a cargo do Ministro das Infraestruturas e da Habitação, Miguel Pinto Luz.

A investigadora Alda Botelho Azevedo, especialista em demografia da habitação e envelhecimento demográfico, é uma das convidadas do primeiro painel de debate; Juntam-se à investigadora Ricardo Guimarães, Diretor da Confidencial Imobiliário. Economista e mestre em métodos quantitativos, coordenador do Sistema de Indicadores de Preços na Construção e Habitação do Instituto Nacional de Estatística; Hugo Santos Ferreira, Presidente da Associação Portuguesa de Promotores e Investidores Imobiliários (APPII), e ainda Maria de Lurdes Pinheiro, Presidente da Direção da Associação do Património e da População de Alfama.

Consulte aqui o programa:



Conferência "Habitar as Grandes Cidades"



1 de outubro de 2024 – Biblioteca Municipal – Palácio Galveias

9h30 – Boas-vindas

- Cónego Paulo Franco - Presidente do Conselho de Gerência do Grupo Renascença Multimédia

9h35 – Abertura

- Ministro das Infraestruturas e da Habitação, Miguel Pinto Luz

10h00 – DEBATE



- Alda Botelho Azevedo – Instituto de Ciências Sociais / Universidade de Lisboa

- Ricardo Guimarães – Confidencial Imobiliário

- Hugo Santos Ferreira - Associação Portuguesa de Promotores e Investidores Imobiliários

- Maria de Lurdes Pinheiro - Presidente da Direção da Associação do Património e da População de Alfama

11h00 – INTERVALO

11h15 – DEBATE

- POLÍTICAS DE HABITAÇÃO NOS GRANDES CENTROS URBANOS

- Carlos Moedas – Presidente da Câmara de Lisboa

- Rui Moreira – Presidente da Câmara do Porto

12h30 – ENCERRAMENTO