Montanha subaquática portuguesa com "preocupante ausência de grandes predadores"

As amostras recolhidas serão analisadas em laboratório por especialistas nos diferentes grupos de animais e plantas das 14 entidades representadas na expedição, incluindo departamentos e centros de investigação das Universidades do Algarve, Porto, Aveiro e Instituto Politécnico de Leiria.

O relatório científico da expedição deverá ser publicado até ao final do ano e incluirá recomendações para medidas de conservação que possam ser incorporadas no plano de gestão desta Zona Especial de Conservação com uma " proposta de proteção total do Gorringe"

Na sessão de encerramento, o presidente da Fundação Oceano Azul apelou à necessidade de agir com base no conhecimento científico adquirido.

"Temos os dados , o conhecimento e, acima de tudo, sabemos o que temos de fazer. A nossa obrigação é olhar para o planeta e respeitá-lo. Pelo planeta e não apenas pelas gerações que vêm", afirmou José Soares dos Santos.

Na sua intervenção, a ministra do Ambiente, Maria da Graça Carvalho, reconheceu que a expedição vai reforçar as bases para uma decisão política em torno do estatuto de proteção daquela área marinha, nomeadamente no plano de gestão que deve definir regras e restrições de utilização daquela área situada a 200 quilómetros da Ponta de Sagres, a sudoeste de Portugal Continental.