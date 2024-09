Quase 150 mil hectares de área ardida em 2024, o terceiro pior ano da última década

Desde domingo, os incêndios já consumiram aproximadamente 124 mil hectares, segundo as estimativas do EFFIS (Sistema Europeu de Informação sobre Incêndios Florestais), tornando 2024 o terceiro pior ano da última década em área ardida e o pior desde 2017– com 146.649 hectares de área ardida desde o início do ano.

Até 31 de agosto, houve um total de 4.457 incêndios rurais que representavam 10.294 hectares de área ardida - o valor mais baixo de incêndios e de área ardida, desde 2014, de acordo com o relatório da Direção Nacional de Gestão do Programa de Fogos Rurais. Até esta data, 85% dos incêndios tiveram menos de um hectare de área ardida.

Até ao passado fim de semana, o ano parecia estar a ser relativamente calmo no que dizia respeito a incêndios rurais em Portugal continental, contudo, os fogos que deflagraram no Norte e Centro do país desde domingo alteraram o balanço. 2024 passou de ano com menor área ardida da última década - até agosto - para o terceiro pior da década e o pior desde 2017, ano da tragédia de Pedrógão Grande.