Jorge salvou o gado, mas ficou marcado pelo fogo

Jorge Ferreira só deu pelo impacto do calor das chamas no rosto no dia seguinte. As sobrancelhas, o cabelo e as pestanas queimadas e o rosto com cicatrizes, que Jorge diz terem valido a pena, para salvar os animais.

Faz serviços florestais e agrícolas, além da criação animal e os terrenos em redor estavam todos limpos. “Aconteceu que estávamos a tentar defender as nossas quintas, os nossos animais e máquinas, etc. E pronto, estava minimamente controlado o incêndio, nem parecia vir para cá, só que do nada, ganhou proporções brutais, o vento puxava e tivemos de fugir. Perdemos alguns tratores, o pessoal queimou-se, os animais salvaram-se”, recorda.

Agricultores pedem incentivos para evitar abandono de terras

Para Jorge Ferreira, este incêndio é semelhante ao de 2017. “Por maior prevenção que houvesse, não dava, não dava mesmo para controlar, os meus colegas perderam tratores completos, o que é mais chato, eu perdi uma ou duas alfaias que tinha lá no terreno, vários rolos de palha, ferramentas, coisas normais numa quinta, fiquei sem nada à volta, mangueiras, motores, ficou tudo para trás”, lamenta o produtor de Folhadal.

Sem pastos para os animais, Jorge Ferreira apela ao Governo que incentive as pessoas a fixarem-se nestes territórios.