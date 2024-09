Portugal perdeu 10 mil bombeiros em 25 anos (mas profissionais estão a crescer)

Em 1998, havia 40.541 bombeiros em Portugal. No final de 2022, eram 31.021 os homens e mulheres portugueses com o mesmo estatuto. Os números do Instituto Nacional de Estatística (INE) mostram que hoje há cerca de 10 mil bombeiros a menos do que no fim do milénio.

Em contas mais simples, há um bombeiro por cada 335 portugueses.

Apesar de o cenário parecer negro, os dados também indicam que o panorama pode estar a melhorar. Embora o número total de bombeiros — e o número de bombeiros voluntários — tenha diminuído, são cada vez mais os bombeiros profissionais em Portugal.

De acordo com a mesma fonte, os dados mais recentes mostram que havia, em 2022, 12.332 bombeiros profissionais, mais 4.432 do que em 2011 – ano em que aparecem os primeiros números divididos por categoria. Já os bombeiros voluntários, decresceram, no mesmo período, de 22 mil para 18 mil.

Há ainda outra subida a apontar. Entre 2021 e 2022, os dados mais recentes do INE revelam que houve um aumento de cinco mil bombeiros inscritos. Apesar deste crescimento ter sido transversal às várias faixas etárias, na mais baixa (menos de 26 anos), o número de bombeiros e bombeiras mais do que duplicou.