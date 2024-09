Arderam 119 mil hectares desde domingo. 2024 é o ano com mais área ardida desde 2017

Apesar disso, a área ardida em 2024 fica ainda aquém de anos como 2016 (167 mil hectares), 2013 (140 mil hectares), 2005 (346 mil hectares) e 2003 (471 mil hectares).

Desde domingo, estão a arder várias áreas com o estatuto de Zonas Especial de Conservação no Centro e Norte do País. Em especial, o fogo está a consumir áreas protegidas em Carregal do Sal, Vila Pouca de Aguiar, Castro Daire, Arouca e Albergaria-a-Velha.