Mais de 25% das escolas do país tem falta de professores

Mais de 25% das escolas do país (27%) estão identificadas como tendo carência de professores. Estão dispersas por todo o país, mas a área da Grande Lisboa é a mais afetada.

Os dados foram obtidos através da análise do despacho publicado esta quarta-feira em Diário da República, e divulgado pelo Ministério da Educação.

Olhando para casos concretos, na Amadora, por exemplo, 11 dos 12 agrupamentos de escolas estão nesta lista. Já no Alentejo, em Évora e Santiago do Cacém, ou em Olhão, no Algarve, todos os agrupamentos e escolas não agrupadas têm falta de docentes.

A lista agora divulgada abrange 234 agrupamentos (218) e escolas não agrupadas (16), de um total de 850 do país. Estas 234 unidades representam quase 1.500 estabelecimentos de ensino (1.459), num universo de 5.343.