Incêndios. Desde segunda-feira já ardeu o dobro da área do que em 2023

Desde segunda-feira arderam 71.770 hectares em Portugal continental, mais do dobro do total de área ardida em todo o território, em 2023, revela o portal do Sistema Europeu de Informação sobre Incêndios Florestais (EFFIS). No ano passado, as chamas consumiram um total de 34.510 hectares, de acordo com dados dos números do Instituto Nacional de Estatística (INE).

As províncias mais devastadas pelos incêndios nos últimos dois dias foram a zona de Viseu, Dão e Lafões (20.771 hectares), a Região de Aveiro (19.954 hectares) e a zona de Tâmega e Sousa (13.334 hectares). Nas regiões do Alto Minho, Alto Tâmega e Ave também arderam milhares de hectares, num total combinado de 13.187.