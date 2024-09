Incêndios ativos consumiram mais área ardida do que em todo o ano de 2023

Só nos incêndios ativos na manhã desta terça-feira, já ardeu mais do que em todo o ano de 2023, em Portugal continental. Ao somar a área ardida dos seis incêndios que mais preocupam as autoridades neste momento, mais de 42 mil hectares já arderam, principalmente no Norte e Centro do país. As contas foram feitas com os números em tempo real do EFFIS e com dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), que mostram que, em 2023, arderam 34.509 hectares no continente.