Barómetro. Portugueses acreditam que dois em cada três políticos são corruptos

Sobre as responsabilidades pela ineficácia no combate à corrupção, uma em cada quatro pessoas coloca a culpa no Governo, enquanto 26% diz que “todos” são responsáveis. Entre as potenciais razões para a demora no combate à corrupção, metade dos portugueses culpa a complexidade dos megaprocessos.

Que atributo é o mais importante na hora de votar num candidato?

A orientação ideológica em primeiro, com 24,2%, seguido da integridade (20%), da capacidade de compromisso, experiência, empatia, capacidade de resolução de problemas, são os atributos mais importantes na hora de votar num candidato político.

Mas para 9% dos inquiridos, o fator mais importante é se o líder do partido é um homem ou uma mulher, dando a mesma importância ao género que à capacidade de resolução de problemas ou a empatia.