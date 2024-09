“Escolas privadas serão as primeiras a ficar sem professores” e desigualdade na escola pública vai “agravar-se”

“Muitos alunos vão ficar sem aulas.” O cenário pouco animador para este ano letivo que agora começa é traçado por Isabel Flores, especialista em Educação e investigadora do ISCTE.



Esta especialista explica que as medidas pensadas pelo Governo para combater a falta de professores já foram experimentadas noutros países e que tiveram um impacto “residual”.

Nesta entrevista à Renascença, Isabel Flores antevê uma década difícil para a educação, uma fuga de professores do privado para o público e o agravar da desigualdade dentro da escola pública.

O atual governo elaborou várias medidas para combater no imediato a falta de professores nas escolas. Considera que vão ser bem-sucedidas?

Eu acho que vão produzir efeitos muito marginais e residuais neste ano letivo. As medidas que têm mais um carácter de emergência já foram — algumas ou quase todas — experimentadas noutros países e sempre com efeitos muito residuais, muito pequenos e muito incapazes de resolver o problema mesmo no imediato.

Portanto, está em risco de ser cumprida a meta de redução de 90% de alunos sem professores no fim do primeiro período?

A probabilidade disso acontecer é muito baixa. Há dois tipos de falta de professores. Temos a falta de professores porque não há ninguém para ocupar uma vaga permanente no sistema, ou seja, há um professor que se reforma ou que está deslocado por algum motivo e é preciso alguém que, de uma forma permanente, ou pelo menos durante o ano letivo todo ocupe uma vaga e não nos aparece ninguém para ocupar essa vaga. Esse é um tipo de falta que temos já em alguns grupos de recrutamento e em algumas partes do país, mas ainda em números relativamente baixos.

Temos a segunda tipologia de motivos pelos quais os alunos ficam sem aulas, que se prende com faltas temporárias e quase todas por questões de saúde e baixas médicas. Nesta segunda vertente, vamos ter muitas dificuldades efetivamente em cobrir essas pessoas que saem, porque neste momento as reservas de recrutamento são muito, muito, muito escassas. Aliás, as reservas de recrutamento secam em quase todo o país, em quase todos os grupos de recrutamento, no final de setembro, princípio de outubro.

Portanto, qualquer professor que se ausente a partir dessa data muito dificilmente é substituído, com exceção para os professores de educação física, que temos muitíssimos, e o primeiro ciclo e pré-escolar que ainda não estão completamente nestas crises.

Vamos ter muitas dificuldades efetivamente em cobrir essas pessoas que saem, porque neste momento as reservas de recrutamento são muito, muito, muito escassas. Aliás, as reservas de recrutamento secam em quase todo o país, em quase todos os grupos de recrutamento, no final de setembro, princípio de outubro."

Como é que perspetiva o ano letivo que agora começa, então?

Antevejo uma enorme dificuldade em substituir professores que estão doentes e temos 10% de professores com doenças de longa duração, com doenças acima de 30 dias, e como estes 10% faltam, em média, 120 dias por ano, precisam mesmo de ser substituídos. Depois temos outros tantos com faltas ali entre os 10 e os 30 dias e que deveriam ser substituídos também.

Isso significa muitos alunos, sem aulas...

Eu penso que sim, que há muitos alunos que vão continuar sem muitas aulas.

Considerou que um mês sem aulas é muito tempo, mas o Governo definiu como critério de escola carenciada de professores aquelas em que os alunos tenham ficado sem aulas durantes 60 dias, ou seja, dois meses. Parece-lhe bem este critério?

Nós temos que estabelecer critérios, mas eu acho que é um critério muito lasso e é um critério que não contribui para o objetivo dos tais 90% que eles [Ministério da Educação] estabelecem. Percebo que é um critério de priorização e, sim, esses são casos mais graves do que quando os professores só faltam um mês, mas é um critério lasso.

De qualquer forma, as medidas que estão previstas para essas escolas consideradas de risco ou mais problemáticas vão surtir muito pouco efeito, de qualquer maneira. Portanto, o critério aqui deixa de ser pouco relevante.

O que nós sabemos de outros países é que, por exemplo, a questão dos professores que já estão reformados voltarem ao sistema não funciona. Portanto, será muito marginal o número de pessoas que vão voltar ao sistema e temos que pensar que são pessoas que têm 68, 69, 70 anos. São pessoas que já saíram do sistema e com reformas relativamente razoáveis e, portanto, o dinheiro não é um aspeto muito apelativo, até porque temos de ver que o incentivo “dinheiro” não funciona da mesma maneira para todas as pessoas.

O que pode, de facto acontecer, e onde acho que podemos ter alguns ganhos nestas políticas e os professores que se iam reformar ao longo deste ano e podem aguentar até ao fim do ano letivo. Aí eu acho que teremos alguns professores que vão fazer isso, mas não são muitos, serão muito poucos, uma dezena, duas dezenas, se o benefício de dinheiro for apenas para as escolas que foram consideradas escolas de risco.

Portanto, a medida das reformas pouco ou nada vai dar a não ser nesta pequena margem das pessoas que teriam condições para se reformar longo do ano e porventura vão ter a bondade de aguentar até junho ou julho, quando acaba o ano letivo.

De resto, todas as outras medidas eu acho que não se vai atrair estudantes de doutoramento, nem investigadores doutorados. Os estudantes de doutoramento estão absolutamente concentrados nas suas bolsas, não têm qualquer experiência de ensino e, na sua grande maioria, não têm vontade de ser professores do ensino básico e secundário, porque senão tinham optado por outra carreira logo mais atrás ou tinham ido fazer um mestrado em educação, em vez de fazer um doutoramento.

Os atuais doutorandos e investigadores, temos um emprego destas pessoas a quase 100%, portanto, as pessoas estão completamente integradas nas universidades ou nas empresas.

Também a medida de atrair professores de outras nacionalidades é uma medida não de curto prazo, porque as qualificações têm de ser reconhecidas e tem que haver profissionalismo na língua, ou seja, até haverá pessoas que podiam ter condições de ensinar, mas não falam português a um nível adequado para estarem no ensino e, portanto, mais uma vez será um número muito marginal.

É tudo medidas muito, muito, muito marginais e que vão ter um impacto de “pesca à linha”, não vão resolver o problema maior que é os professores que estão doentes e que são muitos. Se pensarmos só nas ausências de longa duração, são os tais 10%, estamos a falar de 12 a 13 mil profissionais.

Antevejo uma enorme dificuldade em substituir professores que estão doentes e temos 10% de professores com doenças de longa duração, com doenças acima de 30 dias, e como estes 10% faltam, em média, 120 dias por ano, precisam mesmo de ser substituídos. Depois temos outros tantos com faltas ali entre os 10 e os 30 dias e que deveriam ser substituídos também."

Quando é que diria que o problema da falta de professores começou a atingir as escolas?

Eu diria que o sistema de ensino começou a sentir falta de professores para substituir desde a pandemia, 2019/2020. Em termos da outra parte, da necessidade mais estrutural, penso que é um fenómeno bastante novo... O ano passado um bocadinho, este ano mais e vai crescer bastante mais na próxima década. Em Portugal é um fenómeno recente, nos outros países, na Europa temos este problema há muitos anos, há várias décadas. Em Inglaterra têm este problema desde o final dos anos 80, princípio da década de 90, outros países na Europa vão tendo este problema também há várias décadas.

E quais é que são os impactos de tantos anos de um sistema de ensino a sofrer com falta de professores?

Temos o efeito óbvio das faltas de aprendizagem. Alunos que não têm aulas vão aprender menos e vão aprender menos naquele ano e nos anos subsequentes. Além da aprendizagem, vão perder hábitos de estudo, vão ficar mais indisciplinados. Dentro das próprias escolas em que há professores que faltam e miúdos que andam por ali, sem aulas, o ambiente social e emocional deteriora-se entre os alunos e entre os professores, pois uns que têm que cobrir outros e tudo isto aumenta a frustração e piora o ambiente de trabalho.

Vai também afetar essencialmente as escolas em meios socialmente mais difíceis, porque o que vai acontecer é que, à medida que vão abrindo vagas em escolas socialmente mais fáceis em alunos, com aluno com menos dificuldades e menos problemas, os professores tendem a concorrer para esses lugares que entretanto vão abrir, abandonando os outros lugares que depois não tem ninguém para lá colocar. Isto vai ser um fenómeno gravíssimo.

Temos mesmo que repensar a escola e até temos que pensar a necessidade da quantidade de professores que temos na escola e, porventura, diversificar a população de adultos nas escolas.

Há aqui um trabalho muito grande de reflexão e de desenho de políticas que este ou qualquer outro Governo que venha a seguir vai ter que levar muito a sério. Não é com estas medidas de pensos rápidos mal colados que se vai resolver. Isto é um problema estrutural noutros países há muitos anos e que não se resolve. Quase todas as medidas que têm sido adotadas nos outros países têm tido sucesso muito pouco expressivo, não tem resolvido o problema.

Alunos que não têm aulas vão aprender menos e vão aprender menos naquele ano e nos anos subsequentes. Além da aprendizagem, vão perder hábitos de estudo, vão ficar mais indisciplinados."

Este cenário vai levar a uma fuga maior de alunos para o ensino privado?

Essa comparação entre o privado e o público para Portugal é uma comparação muito difícil. Eu costumo dizer que as primeiras escolas que vão ficar sem professores são os colégios privados, porque, em Portugal, a tabela de pagamento aos professores de colégios privados está abaixo penso que cerca de 20% das tabelas públicas.

Os professores que atualmente lecionam no ensino privado à medida que abrem vagas no ensino público vão transitar para o ensino público, porque pagam mais e têm um tipo de horários e de responsabilidades mais confinados do que no ensino privado.

Portanto, será isso a que vamos assistir, a não ser que os colégios privados realmente aumentem as bases salariais que estão a pagar aos seus professores. A consequência disso é aumentar propinas e, a consequência disso, é se calhar perderem alunos ou haver uma classe média em Portugal que até têm os filhos na privada e que deixam de poder ter.