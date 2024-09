Lucília Gago e os “constrangimentos” das jovens trabalhadoras. Há mulheres a mais no Ministério Público?

A grande proporção de mulheres jovens no Ministério Público, especialmente abaixo dos 30 anos, resulta em “agravamento de constrangimentos” nos trabalhos da instituição, disse a Procuradora-geral da República, em audiência no Parlamento, esta quarta-feira.

Para Lucília Gago, esta questão está ao lado de outros "constrangimento” de igual gravidade, como a insuficiência de magistrados e a falta de funcionários judiciais.

O problema, então, é que há demasiadas mulheres no Ministério Público? E mulheres que podem engravidar? A Renascença fez as contas e olhou para os dados, para outras estatísticas, e para os direitos das mães e grávidas trabalhadoras.

Segundo as últimas listas de antiguidade do Ministério Público, de 31 de dezembro de 2023, há 28 mulheres a trabalhar no Ministério Público com menos de 30 anos, em comparação com os quatro homens da mesma faixa etária. Esta informação está em linha com a afirmação de Lucília Gago, que apontou que cerca de 90% dos funcionários abaixo dos 30 seriam mulheres.

Para a procuradora, estas 28 mulheres e as “situações de gravidez, de gravidez de risco, de baixa para assistência a filhos menores, gozo de licença parental, ausência para efeitos de amamentação” são “objetivamente” razões para que os processos do Ministério Público se atrasem, mesmo considerando que elas representam 1,6% do universo de 1.721 funcionários.

Mas apenas sete trabalham no mesmo local – o Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa, onde as jovens funcionárias integram um universo de 38 trabalhadores. Todas as restantes estão espalhadas pelo país e têm postos de trabalho distintos.

Que dados podem ajudar a completar a imagem destas 28 jovens trabalhadoras do Ministério Público, da sua propensão para engravidar na mesma faixa etária, da vida das mães trabalhadoras em Portugal, ou da lei e apoios sociais à maternidade e parentalidade? Comecemos pelo mais simples.