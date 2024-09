Faltam professores em todos os distritos e a quase todas as disciplinas

A boa notícia (e é a única) é que os alunos que queiram aprender a dizer “e pluribus unum” ou “auf wiedersehen” vão ter professores de Latim e de Alemão prontos a ensiná-los. A má notícia é que estas são as únicas disciplinas a que não haverá falta de professores no dia em que arranca o novo ano letivo. De resto, é a rotina que se tornou habitual desde 2019 e que piora a cada ano: faltam professores em quase todas as disciplinas e não há distrito que escape a esta onda. Lisboa, Setúbal e Faro concentram 60% do problema, enquanto Informática continua a ser a disciplina mais fustigada. Este ano, a falta de professores a Educação Especial ganha dimensão e, no total, haverá em todo o país mais de 90 mil alunos a quem faltará, pelo menos, um professor a uma disciplina.

Postos de lado os professores de Informática — aqueles que tradicionalmente faltam sempre e que, este ano, chegam aos 126 horários por preencher — as falhas nos grupos de Educação Especial (1,2 e 3) são as maiores alguma vez vistas. Os professores que apoiam os alunos com necessidades especiais dividem-se em três grupos: o primeiro, onde faltam 109 professores, são os que ajudam a generalidade dos alunos que estão ao abrigo do decreto lei 54 (Educação Especial). Os do segundo grupo dão essencialmente apoio a estudantes com surdez (faltam 6 docentes) e os do terceiro, a alunos com cegueira ou baixa visão (faltam 8).