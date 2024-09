Apoio a professores deslocados "não é cativante". "Gostava imenso de voltar", mas pagar casa em Bragança e Lisboa…

Esta antiga professora tem acompanhado os anúncios de mais apoios para os professores que fiquem colocados longe de casa, mas nem assim muda de posição. Diz que o apoio anunciado pelo ministro da Educação não compensa. O subsídio para deslocações superiores a 70 quilómetros varia entre os 150 e os 450 euros mensais, conforme a distância.

“É muito longe 300 quilómetros, é ter vida em dois lados. No início de carreira ainda é suportável, mas com alguns anos de carreira torna-se insuportável.”

Isabel Louro já se mentalizou que a sua vida profissional passa pela gestão informática numa empresa em Viana do Castelo, porque a estabilidade familiar fala mais alto.

O mesmo diz Ana Martins. Durante mais de 20 anos deu aulas de Português ao 3.º ciclo e ensino secundário. Sabe que faz falta à escola, mas os apoios agora aprovados pelo Governo não são suficientes para mudar de ideias e deixar Bragança.

Fez as contas e vai continuar longe da escola: “Eu era recuperável, mas não me podem dizer para ir para Lisboa. Os empréstimos subiram muito. Pagar um empréstimo aqui em Bragança e ter que pagar uma casa em Lisboa com um valor superior… é muito difícil. Nem chegava o vencimento”.