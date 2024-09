​Do amor de uma vida à “relação tóxica”. Docentes abandonam carreira e agudizam falta de professores nas escolas

“Para mim, o que é pior mesmo é fazerem os concursos como se fossemos números”, critica. “Nós somos uma família, temos filhos e os nossos filhos também têm direito a educação com estabilidade familiar”.

Chega de tanta desvalorização, chega de não dar valor, chega de não nos ouvirem. Ao fim de tantos anos a lutar, o 'basta' viu a luz do dia - Rita Fogageiro

No seu caso, ficar próxima do marido e do filho sobrepôs-se a tudo o resto, o que acabou por determinar a saída de uma profissão que tinha escolhido por vocação: “Nunca me passou pela cabeça fazer outra coisa senão dar aulas. E fiz todos os sacrifícios que podia para estar no ensino e a trabalhar numa escola pública. Agora, ao fim de 17 anos, voltar a sentir a dor da saudade? A dor de estar deslocada? Não posso”, conclui.

A criação do próprio negócio, não é algo que a assuste, garante. “Foi um passo interior”, que funcionou ao mesmo tempo como grito de revolta: “Chega de tanta desvalorização, chega de não dar valor, chega de não nos ouvirem. Ao fim de tantos anos a lutar, o 'basta' viu a luz do dia. Chega porque por muito que eu ame dar aulas a educação em Portugal faz-me mal”.

A recuperação dos 14.500 professores que abandonaram a escola deve ser o "foco central"



Francisco Gonçalves, da FENPROF, sublinha que a falta de professores é “um problema sério” para o país e que tenderá a agravar-se nos próximos anos. Isto numa altura em que a federação sindical avançou que se as aulas tivessem começado no início de setembro haveria 120 mil alunos sem aulas a pelo menos uma disciplina e em que o ministro da Educação admitiu que o próximo ano letivo vai arrancar com milhares de alunos sem aulas.