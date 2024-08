Sismo de 5.3 na escala de Richter sentido em várias zonas de Portugal

Inicialmente, o alerta de sismos do serviço Android dava conta de uma magnitude de 5.9.

O tremor de terra durou vários segundos. Há relatos de que o sismo foi sentido na região da Grande Lisboa, mas a Sul e também na região do Porto.

Foram registadas pelo menos cinco réplicas do sismo inicial, de magnitude 1.5, 1.6, 0.9, 1.1 e 1.2 na escala de Ritcher.

A informação foi avançada pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera ( IPMA ). O epicentro foi registado no Oceano Atlântico, a 58 quilómetros a oeste de Sines , a uma profundidade de 16 quilómetros.

Sismo não provocou vítimas nem estragos materiais



A Proteção Civil não registou de vítimas nem estragos materiais relevantes, mas recebeu, contudo, um elevado número de chamadas telefónicas, da zona do Alentejo até Coimbra.

O Governo começou por reagir, em comunicado, apelando à população "para que se mantenha em serenidade". "O Governo tem estado em coordenação estreita com todos os serviços relevantes na matéria", lê-se.

O ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, na qualidade de primeiro-ministro em exercício durante as férias de Luís Montenegro, deslocou-se de manhã à Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, para uma reunião.

No final, Paulo Rangel considerou que o sismo sentido esta segunda-feira em Portugal foi um "teste real às nossas capacidades de resposta".

O primeiro-ministro em exercício destacou a a ação "altamente profissional" das autoridades da Proteção Civil na primeira hora após o fenómeno.



Marcelo lança debate sobre segurança das grandes obras públicas

O Presidente da República chamou os jornalistas a Belém para fazer um ponto de situação. Marcelo Rebelo de Sousa considera que "funcionou tudo o que devia ter funcionado" na resposta ao sismo.



Em conferência de imprensa, o Presidente destacou a "muito boa coordenação entre o Governo e a Proteção Civil" e a "capacidade de resposta muito rápida" ao fenómeno natural.



Marcelo Rebelo de Sousa aproveitou para apelar a um debate sobre a proteção sísmica na "construção de grandes obras públicas", considerando que é possível "aprender-se mais" sobre a resposta aos sismos.

Através das redes sociais, o primeiro-ministro, Luís Montenegro, agradeceu a prontidão da Proteção Civil e das autoridades no acompanhamento do sismo que ocorreu esta segunda-feira ao largo de Sines e destacou "a serenidade da reação do povo português".



Tendo em conta que poderá haver réplicas, vale a pena lembrar algumas medidas simples para lidar com um possível sismo: