Arrendar nunca foi tão caro para quem começa a faculdade

Neste início de ano letivo, a lei da oferta e da procura está de pernas para o ar para quem está à procura de casa. O preço médio de um quarto aumentou pelo segundo trimestre consecutivo e nunca foi tão alto, mas há hoje mais quartos disponíveis do que na mesma altura em 2022 e 2023.

No final de agosto, todos anos, é altura de perguntar: onde é que os estudantes vão viver? Quanto vão pagar para ter um sítio onde dormir? E há quartos para todos eles?

As perguntas, dizem os dados, são cada vez mais difíceis de responder para os cerca de 120 mil estudantes deslocados.

O preço médio por quarto em Portugal está agora nos 397 euros por mês, o mais alto desde que o Observatório do Alojamento Estudantil divulga os dados mensalmente (setembro de 2021). Mas este valor varia muito de cidade para cidade, onde a oferta de quartos é inconstante.

A lei da oferta e da procura ensina que a procura por um bem diminui à medida que aumenta o preço e que, depois, o bem fica tão mais caro quanto menos oferta houver. Mas, com cada vez mais alunos à procura de casa a poucas semanas do início do ano letivo, essa não parece ser, para já, a realidade para o alojamento estudantil.

O preço médio de um quarto nunca esteve tão caro em Lisboa e em várias outras cidades — e no país como um todo —, mas a oferta também tem aumentado. O Observatório concluiu, no relatório de julho, que há 5666 quartos disponíveis, em comparação com os 2674 que estavam no mercado em julho do ano passado.

Já as residências universitárias correspondem a cerca de 15 mil camas, distribuídas por todo o país. Mas essas camas só são abertas a alunos deslocados que recebam uma bolsa de ação social. E, segundo declarações do Ministério da Educação ao Público, há quase 26 mil estudantes nesta situação.

As contas não batem certo: somando residências e quartos disponíveis, há mesmo cerca de 20 mil camas para, pelo menos, 120 mil estudantes deslocados?