Pode levar 180 anos a recuperar a floresta da Laurissilva na Madeira

“É uma ideia absolutamente catastrófica. Não há ninguém vivo que venha a ver outra vez bosque no sítio onde ele ardeu”. É “inacreditavelmente longo” o “horizonte temporal” de regeneração do manto verde que se perdeu na Madeira com os incêndios.

Quem o diz, à Renascença, é quem trata a floresta da Laurissilva por tu. Miguel Sequeira, além de botânico e professor da Universidade da Madeira, já dirigiu o Instituto das Florestas e da Conservação da Natureza do arquipélago. Faz as contas ao tempo que pode vir a ser necessário para a recuperação ambiental.

“Até obtermos uma floresta a que chamamos floresta clímax, ou floresta madura, para a Laurissilva corresponde a mais ou menos 180 anos. Para outro tipo de bosques, é um pouco menos. Varia entre os 80 e os 130, 140 anos. Seja como for, nenhuma das pessoas que nos está a ouvir vai ver outra vez um bosque nas áreas que desapareceram”, lamenta Miguel Sequeira.

Depois do presidente do governo regional, Miguel Albuquerque, ter afirmado esta quarta-feira que a Floresta da Laurissilva não tinha sido afetadas pelo fogo, Miguel Sequeira vem discordar. Este biólogo de formação explica à Renascença que “há fragmentos importantes de Floresta da Laurissilva que não estão no lado norte da Ilha da Madeira e que, certamente, terão desaparecido com os fogos dos vales da Ponta do Sol e Ribeira Brava e da zona do Curral das Freiras”.

Sequeira afirma mesmo que é uma “visão um bocadinho simplista” pensar que a Madeira é só Laurissilva. “Temos outros valores de biodiversidade que correspondem a habitats da Rede Natura 2000 e, portanto, estamos a falar de habitats reconhecidos pela Comunidade Europeia e protegidos”, indica.