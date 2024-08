Incêndios na Madeira. Tudo o que sabemos até agora

De acordo com números do Instituto Nacional de Estatística (INE), os valores ultrapassam os registos de 2016 e 2012. Já não ardia tanta área na Madeira desde 2010 - ano do grande temporal.

O fogo tem mobilizado perto de duas centenas de operacionais (inclusive do continente e dos Açores) e algumas dezenas de viaturas, além do meio aéreo do arquipélago. Três bombeiros já receberam assistência hospitalar por exaustão e sintomas relacionados com “mau estar e indisposição”.

As causas do fogo ainda não foram divulgadas, mas o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, que hoje vai visitar as áreas afetadas pelas chamas, afirma tratar-se de fogo posto.

Também o presidente da Câmara da Ribeira Brava, Ricardo Nascimento, afirmou na segunda-feira que o fogo que deflagrou na freguesia do Campanário teve mão criminosa.

Em declarações à Renascença, o autarca disse que o fogo inicial, de quarta-feira, 14 de agosto, terá sido provocado acidentalmente pelo lançamento de um foguete, mas noutros focos houve fogo posto, como na freguesia do Campanário.

Já fonte da Polícia Judiciária (PJ) disse, na segunda-feira, à Lusa que a origem do incêndio florestal está a ser investigada desde início.

Escusando fornecer pormenores, a fonte indicou apenas que o Departamento de Investigação Criminal da Madeira “está a desenvolver as diligências de investigação que são normais neste tipo de situações”.