"Turismo é muito importante", mas Sintra "não é a Disneylândia"

A associação espera que "toda esta expressão de protesto e de preocupação" manifestada pela campanha dos cartazes nas fachadas "tenha algum reflexo" nas políticas da Câmara Municipal de Sintra.

"O que também tentamos fazer é alertar todas as entidades que são responsáveis, de qualquer maneira, pela gestão deste território, para a situação em que aqui se vive. E falo do Turismo de Portugal, do Ministério da Cultura, do ICNF [Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas], da Agência Portuguesa do Ambiente. Todos esses organismos têm aqui responsabilidades e têm que se articular com a Câmara para encontrar soluções sustentáveis", afirmou.

Madalena Martins destacou ainda um relatório do ICOMOS (uma organização não governamental constituída por especialistas e associada à UNESCO), que considerou Sintra como sendo um local que tem "património em risco".

"Acreditamos que, se viesse cá uma missão da Unesco, com certeza que encontraria muitas, muitas razões para, pelo menos, alertar as autoridades e ameaçar com a desclassificação", disse.

Sobre este assunto, a Câmara de Sintra remeteu a Lusa para um comunicado divulgado anteriormente, no qual assegurou que tem procurado adotar medidas de "equilíbrio" entre os benefícios do turismo e o seu impacto no centro histórico.

A autarquia recordou ainda que, além do condicionamento do trânsito no centro histórico, construiu um parque de estacionamento periférico com 550 lugares junto à estação da Portela de Sintra e está a construir outros dois no Ramalhão, junto à principal entrada na vila, um dos quais com 500 lugares e outro para viaturas e autocaravanas.

Em 2023, os Postos de Turismo de Sintra atenderam 522.176 turistas.